The latest winter storm is bringing heavy rain, wind and snow to the region, creating dangerous road conditions, especially in the Sierra. Caltrans announced chain controls Monday night for Interstate 80 and Highway 50, as well as several other state routes.
Below are the current road conditions as of 5 p.m. Monday. For the most up-to-date information, check the Caltrans website here.
SR 49
[IN THE NORTHERN CALIFORNIA AREA]
CHAINS OR SNOW TIRES ARE REQUIRED FROM SIERRA CITY TO YUBA PASS SUMMIT (SIERRA CO)
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM YUBA PASS SUMMIT TO SATTLEY (SIERRA CO)
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SR 20
[IN THE NORTHERN CALIFORNIA AREA]
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM 9.3 MI EAST OF NEVADA CITY TO THE JCT OF I 80 (NEVADA CO)
EASTBOUND TRUCKS ARE BEING SCREENED AT NEVADA ST /IN NEVADA CITY/ (NEVADA CO) – DRIVERS MUST HAVE MAXIMUM CHAINS IN THEIR POSSESSION IN ORDER TO PROCEED – PERMIT LOADS ARE PROHIBITED
SR 88
[IN THE CENTRAL CALIFORNIA & SIERRA NEVADA]
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM 6.5 MI EAST OF PEDDLER HILL (AMADOR CO) TO 1 MI WEST OF WOODFORDS (ALPINE CO)
PLEASE RESEARCH CHAIN CONTROL LOCATIONS AS CALTRANS IS CURRENTLY WORKING TO UPDATE CHAIN CONTROL DESCRIPTIONS FOR CONSISTENCY WITH INTERNET MAPPING, LIKE GOOGLE MAPS & MAPQUEST.
I 80
[IN THE SAN FRANCISCO BAY AREA – SOLANO CO]
A HIGH WIND ADVISORY IS IN EFFECT AT THE SAN FRANCISCO-OAKLAND BAY BRIDGE /IN SAN FRANCISCO/ (SAN FRANCISCO, ALAMEDA CO) – TRAVEL IS NOT RECOMMENDED FOR CAMPERS, TRAILERS OR PERMIT LOADS
[IN THE NORTHERN CALIFORNIA AREA & SIERRA NEVADA]
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM 1 MI EAST OF BAXTER (PLACER CO) TO TRUCKEE (NEVADA CO)
EASTBOUND TRUCKS ARE BEING SCREENED AT APPLEGATE (PLACER CO) – DRIVERS MUST HAVE MAXIMUM CHAINS IN THEIR POSSESSION IN ORDER TO PROCEED – PERMIT LOADS ARE PROHIBITED
WESTBOUND TRUCKS ARE BEING SCREENED AT OVERLAND TRAIL RD /IN TRUCKEE/ (NEVADA CO) – DRIVERS MUST HAVE MAXIMUM CHAINS IN THEIR POSSESSION IN ORDER TO PROCEED – PERMIT LOADS ARE PROHIBITED
US 50
[IN THE SACRAMENTO VALLEY & THE LAKE TAHOE BASIN]
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM 3 MI EAST OF KYBURZ TO MEYERS (EL DORADO CO)
SR 89
[IN THE CENTRAL CALIFORNIA AREA & SIERRA NEVADA]
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM PICKETTS JCT (ALPINE CO) TO 2.7 MI SOUTH OF THE JCT OF US 50 (EL DORADO CO) /LUTHER PASS/
[IN THE NORTHERN CALIFORNIA AREA & SIERRA NEVADA]
IS CLOSED FROM THE LASSEN VOLCANIC NAT’L PARK SOUTH BDRY TO THE JCT OF SR 44 /LASSEN LOOP/ (TEHAMA, SHASTA CO) – FOR THE WINTER – MOTORISTS ARE ADVISED TO USE AN ALTERNATE ROUTE
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM PICKETTS JCT (ALPINE CO) TO 2.7 MI SOUTH OF THE JCT OF US 50 (EL DORADO CO) /LUTHER PASS/
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM 5 MI NORTH OF THE JCT OF US 50 TO BLISS STATE PARK (EL DORADO CO)
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM BLISS STATE PARK TO SUGAR PINE STATE PARK (EL DORADO CO)
CHAINS OR SNOW TIRES ARE REQUIRED FROM SUGAR PINE TO THE JCT OF I 80 (EL DORADO CO)
CHAINS OR SNOW TIRES ARE REQUIRED FROM 5 MI NORTH OF TRUCKEE (NEVADA CO) TO SIERRAVILLE (SIERRA CO)
CHAINS OR SNOW TIRES ARE REQUIRED FROM CALPINE (SIERRA CO) TO THE SIERRA/PLUMAS CO LINE
CHAINS OR SNOW TIRES ARE REQUIRED FROM 3 MI NORTH OF GREENVILLE TO CANYON DAM (PLUMAS CO)
CHAINS OR SNOW TIRES ARE REQUIRED FROM 13 MI NORTH OF THE JCT OF SR 299 TO 18 MI NORTH OF THE JCT OF SR 299 (SHASTA CO)
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM 19.5 MI NORTH OF THE JCT OF SR 299 (SHASTA CO) TO 1.5 MI SOUTH OF BARTLE (SISKIYOU CO) /DEAD HORSE SUMMIT/
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM MCCLOUD TO 0.5 MI SOUTH OF THE JCT OF I 5 (SISKIYOU CO) /MCCLOUD SUMMIT/
PLEASE RESEARCH CHAIN CONTROL LOCATIONS AS CALTRANS IS CURRENTLY WORKING TO UPDATE CHAIN CONTROL DESCRIPTIONS FOR CONSISTENCY WITH INTERNET MAPPING, LIKE GOOGLE MAPS & MAPQUEST.